اخبارمصر - عصمت سعد

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج عن احتلال محافظة سوهاج المركز الرابع على مستوى الجمهورية في تنفيذ المشروعات ضمن مبادرة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية “مشروعك” حيث تم تنفيذ 6132 مشروعا بقيمة 246,729 ألف جنيه كما يوجد 782 طلب تحت الدراسة بقيمة 64,778 ألف جنيه.

وأشاد المنسق العام لمبادرة مشروعك بوزارة التنمية المحلية بالمجهودات المبذولة بالمحافظة لإنجاح المشروع وأضاف عبد المنعم أن المحافظة تسعى جاهدة لدفع وتطوير العمل بالمشروع مشيرا إلى أنه سيتم قريبا إطلاق حملة إعلامية بمختلف الوسائط للدعاية للمشروع وكيفية الاستفادة منه وذلك بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية.

وأكد المحافظ أهمية المشروع في فتح مجالات عمل جديدة وتقديم فرص عمل للشباب من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي تدعمها المبادرة، لافتا إلي أهمية الحفاظ علي تقدم المشروع وتصدر سوهاج دائما للمراكز المتقدمة بين محافظات الجمهورية في تنفيذ المشروعات من أجل خدمة المواطنين ومحاربة البطالة ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.