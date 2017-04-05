اخبار مصر- ايمان صلاح الدين

صرحت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى اليوم بان عدد من مسؤولى البنك الدولي سيقومون بزيارة مصر خلال الأسابيع المقبلة لمتابعة المشروعات القائمة وبحث عدد من المشروعات الجديدة وبما يتناسب مع الأولويات التنموية المصرية.

وعقدت الوزيرة اجتماعا فى العاصمة الامريكية “واشنطن” مع الدكتور حافظ غانم نائب رئيس البنك الدولى لشؤون الشرق الأوسط بحضور الدكتور ميرزا حسن المدير التنفيذى لمصر بالبنك والسفير راجى الإتربى المدير التنفيذى المناوب وذلك على هامش زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى واشنطن.

وبحثت الوزيرة مع قيادات البنك الدولى، تفعيل الاتفاق الذى جرى خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى مع الدكتور جيم يونج كيم، رئيس مجموعة البنك الدولى، بشأن دفع وتطوير التعاون بين الجانبين على مختلف الأصعدة، وتعزيز دور القطاع الخاص، ودعم جهود مصر لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.