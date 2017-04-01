برشلونة - أ ش أ

ذكرت صحيفة “سبورت” الكتالونية اليوم الأربعاء أنه من المقرر أن يوقع ميسي على عقود تجديد تعاقده مع نادي برشلونة في شهر مايو المقبل على أن يكون التجديد حتى صيف 2022 وهو الذي كان من المقرر أن ينتهي تعاقده في صيف العام التالي وهو 2018.

وأضافت الصحيفة المقربة من نادي برشلونة أن ذلك بمثابة انتهاء للازمة التي كثر الحديث عنها داخل أروقة النادي الكتالوني وبين جماهيره كذلك.

ويبلغ أفضل لاعب في العالم لـ5 مرات 29 عاما حاليا وسيبلغ عامه الثلاثون بعد شهرين فقط وهو ما يعني أن الليو سيبقى رفقة البلاوجرانا حتى وصوله لعامه الخامس والثلاثون.

وفي حال تجديد ميسي لتعاقده سيحافظ بذلك العملاق الإسباني على قوته الهجومية الضاربة لأطول فترة زمنية بعدما تمكن من تجديد عقد البرازيلي نيمار ومن قبله الاورجواياني لويس سواريز.