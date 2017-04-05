اخبارمصر- ايمان صلاح الدين

التقت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى اليوم مع ديف جاجاديسان الرئيس التنفيذى لمؤسسة الاستثمار الخاص وراء البحار الأمريكية “أوبيك” والتى تعد وكالة حكومية امريكية مستقلة تساعد الشركات الأمريكية على الاستثمار فى الأسواق الناشئة لبحث ضخ استثمارات جديدة لمصر.

وبحث الجانبان توفير ضمانات للشركات الأمريكية للاستثمار فى مصر من أجل المساهمة فى التنمية وتوفير فرص عمل للشباب وفى هذا الأطار أكدت الوزيرة أن مصر تشكل سوقا واعدة كبرى للتوسع والنمو والاستثمار بالنسبة للشركات الأمريكية.

وأوضحت الوزيرة أن مصر قامت باتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة العقبات التي تعوق عمل القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب حيث سيتم إصدار قانون الاستثمار الجديد قريبا اضافة إلى تطوير منظومة مجمع الاستثمار من أجل التيسير على المستثمرين.

وأعرب “جاجاديسان” عن رغبة مؤسسته فى ضخ استثمارات جديدة فى مصر خلال الفترة المقبلة مؤكدا على أهمية زيارة السيد الرئيس إلى واشنطن فى اطار تطلع الولايات المتحدة الأمريكية إلى زيادة التعاون الاقتصادى مع مصر.