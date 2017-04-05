برلين - أ ش أ

خسر بايرن ميونخ من مضيفه هوفنهايم بهدف للاشيء خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم/الثلاثاء/ على ملعب راين نيكار أرينا ضمن منافسات الأسبوع ال`27 من الدوري الألماني لكرة القدم.

وبذلك تلقى بطل النسخة الماضية من البوندسليجا الخسارة الثانية بعد الخسارة الأولى في الجولة ال`11 بنفس النتيجة أمام بروسيا دورتموند.

حمل هدف هوفنهايم والمباراة توقيع الكرواتي أندريه كراماريتش في الدقيقة 21, وحاول البايرن إدراك التعادل لكن عاب هجومه البطء وفقدان الدقة في اللمسة الأخيرة ولم يتمكن من اختراق الدفاع المتكتل للخصم.

وعلى ملعب سيجنال إيدونا بارك تغلب بروسيا دورتموند على ضيفه هامبورج بثلاثية نظيفة حملت توقيع كل من جونزالو كاسترو في الدقيقة (13) والياباني شينجي كاجاوا في الدقيقة (81) والجابوني بيير أوباميانج في الدقيقة (90).