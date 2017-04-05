سول - ا ش ا

أعلنت وزارة المالية الكورية الجنوبية يوم الثلاثاء ارتفاع إجمالي الدين العام للبلاد إلى أكثر من 600 تريليون وون (563.7 مليار دولار) بنهاية العام الماضي، وهو مستوى قياسي جديد بسبب السياسة المالية التوسعية لتعزيز الاقتصاد الراكد.

وأشارت وسائل اعلام رسمية في كوريا الجنوبية إلى أن إجمالي الدين العام الذي يشمل حسابات وصناديق الحكومة المركزية والحكومات المحلية وصل في نهاية 2016 إلى 627.1 تريليون وون، بزيادة قدرها 35.7 تريليون وون عن العام السابق، مشيرة إلى أنه سيتم تقديم التقرير الرسمي عن الديون إلى البرلمان في مايو المقبل، بعد مراجعته من جانب مجلس مراجعة الحسابات والتفتيش.