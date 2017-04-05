بيروت - أ ش أ

استعرض رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري, خلال لقائه مساء اليوم الثلاثاء مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس, آخر تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة ولدور المنظمة الأممية لمساعدة لبنان على مختلف الأصعدة وخاصة في مواجهة أزمة النازحين السوريين والتحضيرات الجارية لمؤتمر بروكسل حول سوريا والمنطقة.

كما التقى الرئيس الحريري أعضاء الجالية اللبنانية – وفقاً لبيان نشر ببيروت – خلال حفل استقبال أقيم ببروكسل على شرفه بحضور وزراء (التربية والتعليم العالي, والدولة لشئون النازحين, والشؤون الاجتماعية الاقتصاد والتجارة والثقافة) بالإضافة إلى مستشار رئيس الجمهورية الوزير السابق إلياس أبو صعب.