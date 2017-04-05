باريس - أ ش أ

استضاف المركز الثقافي المصري بباريس مساء الثلاثاء ندوة حول ريادة المصريين القدماء في بناء السفن منذ اكثر من خمس الاف سنة.

وتحدث في الندوة – التي افتتحتها المستشارة الثقافية للسفارة المصرية بفرنسا د.نيفين خالد – مدير مركز الأثار البحرية بكلية الآداب بجامعة الأسكندرية الدكتور عماد خليل حيث تناول تاريخ بناء السفن في مصر وعلاقتها بالنيل والبحر المتوسط.

و قام الدكتور عماد خليل بعرض على شاشة كبيرة أمام الحضور أول صور بالجبل في الصحراء الشرقية لمراكب تعود إلى أربعة الأف سنة قبل الميلاد, حفرها عمال المناجم في مصر القديمة على الصخر.

وعرض خليل رسومات لمراكب على أواني فخارية لها طبيعة دينية, حيث أوضح أن وسيلة النقل الوحيدة بالنسبة للمصريين القدماء كانت المراكب.

وعرض أيضا صورا للمراكب التي تم اكتشافها بالفعل مثل مركب “خوفو” في الجيزة بالقرب من الهرم الأكبر بالإضافة إلى مراكب أخرى في منطقة دهشور قرب القاهرة ومنطقة ابيدوس في الصعيد.

كما تحدث الدكتور عماد خليل عن المراكب التي عثر عليها في قاع البحر الأحمر وفي الأسكندرية والساحل الشمالي ورد على استفسارات بعض المتخصصين والمهتمين بالآثار المصرية.

ومن جانبها .. أكدت المستشارة الثقافية بفرنسا د.نيفين خالد على أهمية هذه الندوة كونها تجمع بين الدور الثقافي والتعليمي للمركز, مشيدة بالأبحاث التي حققها د.عماد خليل والتي نشرت في العديد من المجلات العلمية.

وأشارت إلى تزامن انعقاد الندوة بالمركز الثقافي المصري مع استضافته لمعرض فوتوغرافيا للفنان الفرنسي ألان لوكلير حول مهارة البناء الحديث للمراكب في الأسكندرية للربط بين الماضي والحاضر.

حضر الندوة الملحق الثقافي بباريس د.غادة عبد الباري والدكتور ياسر الشايب أستاذ كلية الهندسة بجامعة القاهرة و نخبة من المثقفين العاشقين للحضارة الفرعونية.

يذكر أن المركز الثقافي المصري بباريس أعاد فتح أبوابه في شهر نوفمبر الماضي ويقوم حاليا باستضافة العديد من الندوات والمعارض الفنية المتنوعة.

وينظم أيضا دورات لتعليم اللغة والموسيقية العربية.