بوسطن - وكالات

انضم العلماء بمركز كينيدى للفضاء التابع لوكالة ناسا فى فلوريدا إلى شراكة لتطوير سيارات ذاتية القيادة باستخدام الرادار والليزر وGPS لتحديد المواقع ورؤية الحواسيب، فاستجابة لطلب وزارة النقل الأمريكية (دوت) العام الماضى لتقديم مقترحات لبرنامج تجريبى لاستكمال تكنولوجيا السيارات ذاتية القيادة، تم تشكيل شراكة فلوريدا الوسطى للسيارات الآلية.

ووفقا لموقع Gadgetsnow الأمريكى فاختارت وزارة النقل هذه الشراكة باعتبارها واحدة من 10 مواقع تجريبية فى جميع أنحاء البلاد، لتشجيع الاختبار والتواصل المعلومات حول تقنيات المركبات الآلية.

وقالت “إيمى هوتس جيلفريتش” مديرة تطوير الشراكة لوكالة ناسا فى مركز التخطيط والتنمية، فى بيان لها يوم الثلاثاء أن مشاركة ناسا فى تطوير السيارات الآلية هى مثال آخر لتطبيق تكنولوجيا الوكالة فى الحياة اليومية.