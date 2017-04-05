رويترز

عادة ما يرتبط فصل الشتاء بقلة الحركة وعدم القيام بأي نشاطات ترفيهية أو سياحية، وذلك بسبب كثرة الأمطار والثلوج وغياب أشعة الشمس لفترات طويلة.

غير أن فصل الشتاء لا يجب أن يكون عائقًا لمحبي السفر، فهنالك وجهات سياحية كثيرة يمكن أن يقصدها السياح، ويقضون فيها أوقاتًا للذكرى.

فيما يلي 5 مواقع سياحية رائعة للراغبين بقضاء أوقات مميزة، بحسب موقع فاميلي شير الإلكتروني:

1- كابدوكيا – تركيا

تتميّز تركيا بموقعها بين الشرق والغرب، وأنها تجمع بين أفضل مميّزات المنطقتين. ورغم أن إسطنبول غنية بالكثير من المعالم السياحية والأسواق ومراكز الترفيه، فإننا نتحدث هنا عن وجهة مختلفة، وهي مدينة كابادوكيا.

تبعد كابادوكيا نحو 450 ميلاً إلى الجنوب الشرقي من إسطنبول، وتتميّز بالتشكيلات الصخرية الجميلة التي تبدو من خارج هذا العالم، وكذلك الكهوف البديعة التكوين. ورغم برودة الطقس في المدينة، فإنها تعدّ وجهة مفضّلة في الشتاء.

يمكنك أن تتجول في مدنها القابعة تحت الأرض، وتتضمن إسطبلات وأقبية. هذه المدن الموصولة بممرات ضيقة بناها السكان القدماء، ليتمكنوا من التحرك بحرية، بعيداً عن طرقها المتعرجة.

أما إذا كنت تفضل البقاء فوق الأرض، فننصحك أن تقوم برحلة بالمنطاد فوق معالم المدينة الجميلة. وبعد إنتهاء الرحلة، استفد من الحمّامات التركية العريقة، لإعادة ضخّ الدماء إلى جسمك والتمتع بتجربة لن تنسى.

2- ويسلر – كندا

تقع هذه المدينة على سواحل جبال كولومبيا البريطانية، وتعدّ جنة محبّي التزلج على الثلج. وقد فازت المنطقة بالكثير من الجوائز، بفضل خدماتها وتجهيزاتها المتميزة لممارسي رياضة التزلج، ناهيك عن منتجعاتها الشتوية التي تلبّي احتياجات المتزلجين مهما تكن. وبفضل قلة عدة سكانها توحي المدينة لزوارها بالاسترخاء، هذا الأمر يجعلها وجهة رجال الأعمال المفضلة، للتخلص من التوتر والقلق الذي يرافق أسلوب حياتهم المزدحم عادة.

بما أن المدينة هي الوجهة المفضلة لمحبي رياضة التزلج على الثلج، فهذا يعني أن أول ما يمكنك القيام به فيها، هو التزلج على الثلج، وممارسة هذه الرياضة التي تبعث النشاط في أوصال الجسم.

ولكن إذا لم تكن من هواة التزلج، فيمكنك أن تقوم بجولة في زلاجة تجرها الكلاب، وتتمتع بانعكاس أشعة الشمس فوق الثلوج في نزهة من العمر.

3- بوينس أيريس – الأرجنتين

تتمتّع المدينة بطقس دافئ في الشتاء، وهي مدينة غنية بالثقافة وملأى بالحياة. تتميّز المدينة بأطباقها الشهية وحفلاتها الراقصة، ما يجعلها الوجهة المثالية لمن يحبون حياة الليل.

خلال النهار يمكنك أن تتمتع بزيارة المعارض الفنية المختلفة، وكذلك القيام بجولات على معالمها السياحية الكثيرة. وفي الليل يمكنك أن تقوم بزيارة أيّ نادٍ ليلي أو مطعم، من أجل الاستمتاع بأطباق أرجنتينية شهية، وتعلم رقص التانجو على أصوله.

4- سابورو -اليابان

لدى زيارتك هذه المدينة، سوف تدهش بالمنحوتات الثلجية، وتتمتع بممارسة رياضة التزلج على الثلج، وكذلك مشاهدة الهندسة المعمارية المميّزة، والاستفادة من الينابيع الحارّة. يولي سكان هذه المدينة الكثير من العناية للتفاصيل الدقيقة، وهذا ما يجعلهم ينتجون تماثيل من الثلج غنية بالكثير من التفاصيل البديعة. تبعد سابورو أربع ساعات بالطائرة عن طوكيو.

إذا توجهت إلى سابورو لاستقبال العام الجديد، فإن هناك تقليدًا يابانيًا يمكن القيام به، وهو “هاتسو هسل”، وهو يعني الاستمتاع بأول شيء في السنة الجديدة، كأول شروق للشمس، وأول غروب. كما يمكنك أن تستمتع بالينابيع الحارة التي تعدّ صحية للغاية ومنعشة.

5- براج – جمهورية التشيك

تعدّ براج الوجهة المفضلة لمحبّي الأدب، فهي موطن رأس الأديبين فرانز كافكا وميلان كونديرا، إنها مدينة غنية بمظاهر الرخاء والثقافة، ما يجعل زيارتها تجربة لا تنسى.

تحتوي المدينة على الكثير من المعالم الهندسية البديعة التي تعدّ أفضل تجسيد لما قاله غوتيه عن أن الهندسة هي نغمات موسيقية متجمدة، بدءًا من القصور إلى الساعة الفلكية، وهي كفيلة بأن تشغل أيامك.