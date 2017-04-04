أخبار مصر- حمودة كامل

صرح اللواء بحري أيمن صالح رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط أن الميناء أجرى مناورة حريق بحرية لأغراض التدريب وقال أن هذا التدريب يأتى ضمن الخطة التدريبية السنوية لهيئة الميناء ، بهدف تحقيق متطلبات تأمين المرفق المينائى والمرافق المينائية التابعة ( ISPS ) .

وقد تمثل التدريب فى إفتراض حدوث حريق على سفينة متراكية على رصيف 15 بالمنطقة الرابعة بالميناء، حيث تدخلت الحماية المدنية بعدد 2 سيارة إطفاء وماكينة إطفاء متنقلة تقوم بالسحب من مياه الحوض .

وكان ربان السفينة قد شارك فى عملية الإطفاء بإستخدام الإمكانيات المتاحة بالسفينة ، وقام بإثبات عملية التدريب ضمن سجلات سفينتة ، كما قام بإبلاغ ملاك السفينة بالتدريب وأشاد بخطة الميناء وحرصها على تأمين السفن المتواجدة بالميناء .

شاركت القاطرة جمال الدين فى أعمال المناورة عن طريق محاصرة الحريق من جهة البحر وأيضاً تم تجهيز عدد 2 قاطرة بالمرشدين وذلك لسحب السفينة أو السفن المجاورة فى حالة إمتداد الحريق، كما شارك فى التدريب الإدارات التابعة لحركة السفن والمناطق بالإضافة إلى إدارات التدريب والسلامة والصحة والأمن ومركز العمليات والطوارئ والعلاقات العامة.

وقد أشاد رئيس مجلس الإدارة الذى تابع المناورة بفاعلية التدريب وجديته وسرعة السيطرة على الحريق والتنسيق الذى ظهر بين جميع الجهات المشاركة فى البيان والعمل سواء من إدارات الهيئة أو الجهات الخارجية المشاركة .

وأضاف أن التدريب قد أظهر سرعة إستجابة جميع الجهات لتنفيذ المهام المكلفة بها والتعاون المنظم بين هذه الجهات وإستعداد هيئة الميناء لمجابهة أى موقف يطرأ على السفن المتراكية بالميناء وتقديم يد العون لها فى الوقت المناسب .