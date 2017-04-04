القاهرة - أ ش أ

أكد هادي رفعت, حارس مرمى كرة اليد “رجال” بالنادي الأهلي, أن مواجهة الزمالك على لقب السوبر الأفريقي يوم 12 من أبريل الجاري في مدينة أغادير المغربية, لا تخضع لحسابات مسبقة, وأن الفريق يتعامل مع المباراة بمنتهى الجدية من أجل الفوز باللقب وإسعاد الجماهير.

وأوضح رفعت – فى تصريحات للموقع الرسمى للنادى – أن الفريق يملك جرعة معنوية طيبة بتصدره لمسابقة الدوري, والتأهل إلى دور نصف نهائي بطولة كأس مصر .

واضاف أن الجهاز الفني واللاعبين لديهم إصرار كبير على الفوز باللقب من أجل الجماهير ومجلس الإدارة, والتأكيد على إن المجموعة الموجودة بالفريق من اللاعبين تستحق التتويج بالبطولات.

وأضاف حارس المرمى أن هناك تركيزا شديدا من جانب اللاعبين في التدريبات لتفادي أي أخطاء, وأن الجهاز الفني, بقيادة عاصم حماد, حريص على تجهيز الجميع بشكل مناسب قبل البطولة.

واكد محمد عبدالوارث, لاعب الفريق الأول إن الفريق جاهز بقوة لخوض المباراة السوبر, وأن طموحات اللاعبين كبيرة للغاية في الفوز باللقب والتأهل إلى كأس العالم للأندية.

وأوضح اللاعب أن المباراة ستكون صعبة على الفريقين, نظرا لرغبة كل فريق في الفوز باللقب, وأن التركيز سيكون سلاح الأهلي في المباراة, من أجل الفوز بها وإسعاد الجماهير, خاصة مع تصدر الفريق لمسابقة الدوري حتى الآن.

وأشار عبدالوارث إلى أن انضمام يحيى الدرع وأبوالفتوح أحمد إلى الفريق على سبيل الإعارة, خلال البطولة, يمثل إضافة قوية, خاصة أنهم لاعبون دوليون ويملكون القدرة على الانسجام السريع مع الفريق قبل البطولة,

فيما أشار إلى أن الجهاز الفني مهتم بكل صغيرة وكبيرة لإعداد الفريق بشكل مثالي من أجل المنافسة على البطولة.