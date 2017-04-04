القاهرة -اخبار مصر

التقى الفريق / محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق / مارك كارلتون سميث نائب رئيس هيئة أركان الدفاع البريطانى لشئون الإستراتيجيات والعمليات العسكرية ، والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً .

تناول اللقاء بحث عددٍ من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك ، فى ضوء إتفاقيات التعاون العسكرى المشترك بين الدولتين ، وإستناداً لما تشهده المنطقة من تحديات وعلى رأسها الإرهاب.

وأكد الفريق / محمود حجازى إعتزازه بعلاقات التعاون العسكرى بين القوات المسلحة لكلا البلدين ، مشيراً إلى الإنعكاسات الإيجابية لتلك العلاقات وأثرها على أمن وإستقرار المنطقة .

من جانبه أعرب نائب رئيس هيئة أركان الدفاع البريطانى عن تطلعه لإستمرار التنسيق والعمل على تطوير علاقات التعاون العسكرى المتميزة على نحوٍ يحقق المصالح المشتركة لكلا البلدين .

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة .