القاهرة - أ ش أ

أكد وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل اليوم الثلاثاء أن صناعة الغزل والنسيج تأتي على رأس أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية، وضمن المحاور الرئيسية باستراتيجية الوزارة، لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2020 والتي تم إطلاقها خلال شهر نوفمبر الماضي.

واشار – في كلمة ألقاها نيابة عنه المهندس حسام خطاب مساعد وزير التجارة والصناعة خلال ندوة نظمتها السفارة السويسرية بالقاهرة – إلى أن صناعة الغزل والنسيج، تعد من الصناعات المحورية في منظومة التصنيع الوطنية، وتستوعب أعدادا هائلة من الأيدي العاملة في مصر، وتتمتع برواج كبير في الأسواق العالمية والإقليمية.

واكد ان توفير أحدث التكنولوجيات التصنيعية في هذا القطاع الحيوي، يمثل ركيزة أساسية لتنمية وتطوير هذه الصناعة الاستراتيجية، حيث تستهدف الوزارة تقديم الدعم الفني والعلمي والتكنولوجي لمصانع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة خاصة وان مصر تمتلك كافة المقومات لإقامة صناعة نسيجية متطورة وحديثة.