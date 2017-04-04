سوهاج-أ ش أ

يقوم وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى بزيارة لمحافظة سوهاج غدا /الأربعاء/ لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات السكنية والخدمية الجديدة

صرح بذلك محافظ سوهاج الدكتور أيمن عبد المنعم, لافتا إلى أن جولة الوزير بالمحافظة ستشمل افتتاح محطة مياه الشرب المرشحة على النيل بقرية “شطورة” بمركز طهطا وتفقد مدينة سوهاج الجديدة ووحدات الإسكان الاجتماعي بها وسيتم تسليم عقود وحدات سكنية لعدد من المنتفعين.

وأضاف المحافظ أن وزير الإسكان سيتفقد أيضا محطة مياه الشرب وسوق الجملة وحديقة الفردوس بالمدينة وتفقد طريق مطار سوهاج الدولى وسيتم تسليم مشروع تطوير العشوائيات للمنتفعين بمنطقة السماكين بمدينة المنشأة.

كما سيتفقد محطة مياه شرب غرب مدينة سوهاج ومشروع تطوير الأسر الأولى بالرعاية بقرية “بناويط” بمركز المراغة وتفقد محطة مياه شرب قرية “السكساكة” على النيل بمركز طما .