أخبار مصر -د.هند بدارى

قام الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة برفقة مجموعة من طلاب الجامعة، بزيارة لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة. واستمع نصاروالطلاب إلى شرح واف من القائمين على المشروع حول أهمية العاصمة الإدارية الجديدة التى تبلغ مساحتها 158 ألف فدان.

وأعلن رئيس جامعة القاهرة مع طلاب الجامعة للعاصمة الإدارية الجديدة تأتى لتعزيز قيم المواطنة والانتماء بين الشباب، مشيرا إلى أن المشروع يعد أحد المشروعات التنموية القومية العملاقة بالدولة. وأشاد نصار بالمشروع، لافتا إلى أنه يعد نقلة حضارية بمصر.

كما أبدى طلاب جامعة القاهرة إعجابهم بالمشروع الذى يستهدف إحداث نقلة حقيقية فى مصر، وما يتم به من أعمال تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بمعاونة الشركات الوطنية المصرية، من خلال الشرح الوافى على الطبيعة الذى قام به المسئولين عن المشروع للطلاب.