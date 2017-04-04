القاهرة - أ ش أ

أطلقت قناة (النيل) للعائلة ثلاثة برامج أسبوعية جديدة على شاشتها خلال شهر أبريل الجاري.

وأوضح رئيس قناة النيل للعائلة مختار أحمد اليوم الثلاثاء إن البرامج الجديدة تتضمن برنامج “فاشون شو” يتناول عالم الموضة والازياء وكل ما يخص أناقتها وجمالها يعرض الساعة 12 ظهر الخميس تقديم هند فاضل ورنا طولان، وبرنامج “فقه المرأة” ويتناول شئون المرأة الدينية وأحكام الشرع في كل ما يخصها، ويعرض كل أربعاء الساعة 12 ظهرا تقديم مروة الشافعي، وبرنامج “عالم بنات” عن فتيات ما قبل العشرين وعالمهم الخاص واهتمامهم، ويعرض الساعة 1 ظهر الجمعة تقديم شيرين عبد الرحمن ورباب الخشن.

وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار التطوير الذي تشهده شاشات قطاع قنوات النيل المتخصصة برئاسة حسين زين.