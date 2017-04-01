لندن - رويترز

اكد المدرب يورجن كلوب إن مهاجمه السنغالي ساديو ماني سيغيب عن مواجهة بورنموث في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم غدا الأربعاء بسبب إصابة في الركبة قد تبعده لنهاية الموسم.

وأصيب ماني خلال فوز ليفربول 3-1 على ايفرتون يوم السبت. وقد يكون لأي غياب طويل للاعب منتخب السنغال تأثير كبير على فرص ليفربول في انهاء الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى.

وتزامن رحيل ماني (24 عاما) للمشاركة في كأس الأمم الافريقية في يناير كانون الثاني مع أسوأ سلسلة نتائج لليفربول طيلة الموسم إذ فاز مرة واحدة في سبع مباريات في غيابه.

وأبلغ كلوب مؤتمرا صحفيا اليوم الثلاثاء ان الأمر ليس واضحا بنسبة 100 بالمئة. على الفريق الانتظار قليلا. أستطيع أن أقول بكل تأكيد أنه لن يلعب غدا. ركبته متورمة. ننتظر التقييم النهائي. من الممكن (أن يكون موسمه انتهى) .

وسيفتقد ليفربول أيضا القائد جوردان هندرسون ولاعب الوسط آدم لالانا في مباراة بورنموث لكن المهاجم دانييل ستوريدج عاد للمران لأول مرة منذ بداية فبراير شباط.

وشارك المهاجم ديفوك أوريجي كبديل ليسجل هدف ليفربول الثالث ضد ايفرتون وألمح كلوب إلى أن اللاعب البلجيكي الدولي قد يبدأ يوم الأربعاء.