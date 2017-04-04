صحافة مصرية: صفحة جديدة فى العلاقات المصرية الأمريكية
القاهرة - أخبار مصر، الثلاثاء 4 ابريل
الأهرام
* صفحة جديدة فى العلاقات المصرية الأمريكية.
* الرئيس للجالية المصرية بأمريكا: القرارات الاقتصادية وضعتنا على المسار السليم وأظهرت قوة تحمل الشعب.
* مستشار ترامب: زيارة السيسى تمهد الطريق لشراكة قوية بين مصر وأمريكا.
* «الوزراء» يوافق على قانون التأمين الصحى الشامل.. ووحدات سكنية للعاملين فى الخارج.
* مجلس الدولة يطالب البرلمان بعدم التدخل فى الشأن القضائى.
* الحكومة تستجيب لطلب اقتصادية النواب بتعديل صياغة نص مادة مبادئ الاستثمار.
* التعليم: الطلاب لن يتحملوا أعباء مالية فى امتحان «البوكليت».
* الآثار: الكشف عن بقايا هرم فى دهشور.
* محافظ دمياط يقود حملة غلق المقاهى بعد الساعة 12٫30 ليلا.
* 71 مليون جنيه للأسواق الحضارية.. وتطوير مدن الوادى الجديد.
* البنوك الصينية تدرس فتح فروع لها بمصر.. وتشيد بتجربة تبادل الجنيه واليوان.
* رئيس الوزراء يفتتح الإثنين المقبل المؤتمر الأورومتوسطى للتمويل.
* وزير البترول: توقيع 4 اتفاقيات مع الأردن لنقل وتوريد الغاز.
* «الاتصالات» و«الهجرة»: دمج المصريين بالخارج فى المشروع القومى للبيانات.
* القبض على موظف استولى على مليون و700 ألف جنيه من المواطنين.
* الأهلى يتلقى عروضا مبدئية لشراء مباريات الفريق فضائيا ب 75 مليون جنيه للموسم الواحد.
الأخبار
* السيسي: الاقتصاد المصري علي المسار السليم.
* ترامب يستقبل الرئيس علي باب البيت الأبيض.. السيسي: راهنت عليك منذ التقيت بك وأُعجبت بشخصيتكم المتفردة.
* اهتمام إعلامي عالمي بالقمة المصرية الأمريكية.
* واشنطن بوست: السيسي يجد روحاً جديدة.. ذاديلي بيست: الولايات المتحدة ستكون صديقاً مخلصاً لمصر.
* الحكومة توافق علي قانون التأمين الصحي.. والدولة تتحمل علاج ٤٠٪ من المواطنين.
* طرح شقق للمصريين بالخارج بداية مايو بمقدم ٢٥٪ وقسط ٣ سنوات.
* التشيك تستأنف السفر لشرم الشيخ بـ ٤ رحلات أسبوعيا بعد توقف ٣ سنوات.
* عامر: البنوك قادرة علي تلبية طلبات العملاء والحكومة من النقد الأجنبي.
* اليوم.. وصول الدفعة الثالثة من مقاتلات الرافال.
* رئاسة الجمهورية ترحب بزيارة بابا الفاتيكان للقاهرة.
* قوافل من الداخلية للكشف علي الأطفال الأيتام.
* المشدد 5 سنوات لـ 17 متظاهراً دون ترخيص و3 سنوات لحدث.
* مصرع ٤ وإصابة 8 في تصادم سيارات بالقاهرة والإسكندرية.
* الأهلي ينفي إعارة متعب لدجلة.. وأجاي يعود للتدريبات.
الجمهورية
* القمة المصرية الأمريكية.. إشراقة جديدة في علاقات البلدين.
* مستشار ترامب: شراكة قوية بين مصر وأمريكا.
* الوزراء وافق.. ومشاركة القطاع الخاص ممكنة.. قانون التأمين الصحي أمام مجلس الدولة.
* عشرات القتلي والجرحي في انفجارين بمترو في روسيا.. ومصر تدين.
* درويش يطمئن ساكني “مثلث ماسبيرو”: الدولة لن تخرج أي شخص دون إرادته.
* الملا بعد الاتفاق علي خطوط الغاز مع قبرص والعراق: مصر المركز الرئيسي لنقل الطاقة عبر المتوسط.
* نائب رئيس اتحاد العمال: العلاوة الخاصة من يوليو.. بأثر رجعي وضمها فوراً.
* بالإجماع.. عمومية مجلس الدولة ترفض مشروع النواب وتحتكم للرئيس.
* أسباب حكم “ترسيم الحدود”: الإرادة الشعبية هي المحددة لاختصاصات سلطات الدولة.
* هزيمة سموحة كشفت المستور في الزمالك.
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