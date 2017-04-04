القاهرة - أخبار مصر، الثلاثاء 4 ابريل

الأهرام

* صفحة جديدة فى العلاقات المصرية الأمريكية.

* الرئيس للجالية المصرية بأمريكا: القرارات الاقتصادية وضعتنا على المسار السليم وأظهرت قوة تحمل الشعب.

* مستشار ترامب: زيارة السيسى تمهد الطريق لشراكة قوية بين مصر وأمريكا.

* «الوزراء» يوافق على قانون التأمين الصحى الشامل.. ووحدات سكنية للعاملين فى الخارج.

* مجلس الدولة يطالب البرلمان بعدم التدخل فى الشأن القضائى.

* الحكومة تستجيب لطلب اقتصادية النواب بتعديل صياغة نص مادة مبادئ الاستثمار.

* التعليم: الطلاب لن يتحملوا أعباء مالية فى امتحان «البوكليت».

* الآثار: الكشف عن بقايا هرم فى دهشور.

* محافظ دمياط يقود حملة غلق المقاهى بعد الساعة 12٫30 ليلا.

* 71 مليون جنيه للأسواق الحضارية.. وتطوير مدن الوادى الجديد.

* البنوك الصينية تدرس فتح فروع لها بمصر.. وتشيد بتجربة تبادل الجنيه واليوان.

* رئيس الوزراء يفتتح الإثنين المقبل المؤتمر الأورومتوسطى للتمويل.

* وزير البترول: توقيع 4 اتفاقيات مع الأردن لنقل وتوريد الغاز.

* «الاتصالات» و«الهجرة»: دمج المصريين بالخارج فى المشروع القومى للبيانات.

* القبض على موظف استولى على مليون و700 ألف جنيه من المواطنين.

* الأهلى يتلقى عروضا مبدئية لشراء مباريات الفريق فضائيا ب 75 مليون جنيه للموسم الواحد.

الأخبار

* السيسي: الاقتصاد المصري علي المسار السليم.

* ترامب يستقبل الرئيس علي باب البيت الأبيض.. السيسي: راهنت عليك منذ التقيت بك وأُعجبت بشخصيتكم المتفردة.

* اهتمام إعلامي عالمي بالقمة المصرية الأمريكية.

* واشنطن بوست: السيسي يجد روحاً جديدة.. ذاديلي بيست: الولايات المتحدة ستكون صديقاً مخلصاً لمصر.

* الحكومة توافق علي قانون التأمين الصحي.. والدولة تتحمل علاج ٤٠٪ من المواطنين.

* طرح شقق للمصريين بالخارج بداية مايو بمقدم ٢٥٪ وقسط ٣ سنوات.

* التشيك تستأنف السفر لشرم الشيخ بـ ٤ رحلات أسبوعيا بعد توقف ٣ سنوات.

* عامر: البنوك قادرة علي تلبية طلبات العملاء والحكومة من النقد الأجنبي.

* اليوم.. وصول الدفعة الثالثة من مقاتلات الرافال.

* رئاسة الجمهورية ترحب بزيارة بابا الفاتيكان للقاهرة.

* قوافل من الداخلية للكشف علي الأطفال الأيتام.

* المشدد 5 سنوات لـ 17 متظاهراً دون ترخيص و3 سنوات لحدث.

* مصرع ٤ وإصابة 8 في تصادم سيارات بالقاهرة والإسكندرية.

* الأهلي ينفي إعارة متعب لدجلة.. وأجاي يعود للتدريبات.

الجمهورية

* القمة المصرية الأمريكية.. إشراقة جديدة في علاقات البلدين.

* مستشار ترامب: شراكة قوية بين مصر وأمريكا.

* الوزراء وافق.. ومشاركة القطاع الخاص ممكنة.. قانون التأمين الصحي أمام مجلس الدولة.

* عشرات القتلي والجرحي في انفجارين بمترو في روسيا.. ومصر تدين.

* درويش يطمئن ساكني “مثلث ماسبيرو”: الدولة لن تخرج أي شخص دون إرادته.

* الملا بعد الاتفاق علي خطوط الغاز مع قبرص والعراق: مصر المركز الرئيسي لنقل الطاقة عبر المتوسط.

* نائب رئيس اتحاد العمال: العلاوة الخاصة من يوليو.. بأثر رجعي وضمها فوراً.

* بالإجماع.. عمومية مجلس الدولة ترفض مشروع النواب وتحتكم للرئيس.

* أسباب حكم “ترسيم الحدود”: الإرادة الشعبية هي المحددة لاختصاصات سلطات الدولة.

* هزيمة سموحة كشفت المستور في الزمالك.