نيويورك - أ ش أ

وصفت الكاتبة الأمريكية فيليسيا شوارتز استقبال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرئيس عبدالفتاح السيسي في البيت الأبيض يوم الاثنين بـ”الحار”، قائلة إن التركيز على العلاقات بين البلدين انصب على المسائل الأمنية.

ورصدت شوارتز – في مقال نشرته صحيفة ال،”وول ستريت جورنال ” – ثناء ترامب على الرئيس السيسي طوال اليوم، ونقلت شوارتز عن محللين القول إن الزيارة جاءت بمثابة خطوة للأمام بالنسبة للرئيس السيسي، ونقلت الكاتبة سؤال الباحث الأمريكي المتخصص في الشأن المصري إريك تراجر، عما إذا كان بإمكان ترامب ترجمة ذلك الترحيب الحار بالرئيس السيسي إلى تعاون أفضل وأعمق مع مصر”.

ونوهت الكاتبة إلى سعي ترامب إلى تعزيز ميزانية وزارة الدفاع (البنتاجون) على حساب تقليص نفقات وزارة الخارجية، مشيرة إلى أن مصر هي إحدى أكبر الدول التي تتلقى مساعدات عسكرية وخارجية من أمريكا، حيث تحصل على 1,5 مليار دولار سنويا.