أخبار مصر - سماء المنياوي

ينفذ المجلس القومى للطفولة والأمومة برنامج للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية للأطفال، فى 6 محافظـات، هي الفيوم، البحيرة، أسيوط، الغربية، الدقهلية، كفر الشيخ، بوصفها أكثر المحافظات تصديرا للهجرة غير الشرعية للأطفال، وطرح البدائل الإيجابية للهجرة غير الشرعية.

وتم عقد ورشة العمل التدريبي بمدينة رشيد للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية للأطفال، والتى تأتى فى إطار الخطة الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية.

وكذلك عقد لقاءات توعوية بالقرى الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية للأطفال بمحافظة كفر الشيخ وهى الجزيرة الخضراء والسكرى وبرج مغيزل.

واوضحت الدكتورة مايسة شوقى نائب وزير الصحة والسكان والمشرف على المجلس القومى للطفولة والأمومة، أن الورشة استهدفت الخروج بمنهجية عمل تشاركية للتدخلات التى تتم للعمل على الحد ومكافحة الهجرة غير الشرعية للأطفال.

واضافت أن المجلس القومى للطفولة والأمومة يضع قضية الهجرة غير الشرعية للأطفال على قائمة أولوياته منذ عام 2009، وهو العام الذى تفاقمت فيه الظاهرة وحتى الأن.

ومن جانبه، أوضح ناصر مسلم، منسق برنامج مكافحة الهجرة غير الشرعية للأطفال، أن المجلس القومى للطفولة والأمومة ينفذ حاليا هذه الحملة للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية فى المحافظات الأكثر تصديرا.

وأضاف بأن ورشة العمل تضمنت التعريف بخطورة الهجرة غير الشرعية للأطفال وكيفية إعداد برامج ورسائل التوعية بهدف خلق كوادر محلية قادرة على عملية التوعية بشكل أمثل ومتواصل وكذلك تقديم البدائل الإيجابية لأسر الأطفال.