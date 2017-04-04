قنا - أ ش أ

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا مساء الاثنين من ضبط 6 متهمين بحوزتهم بندقية آلية و4 بنادق خرطوش و2 مسدس و5 طلقات وضبط متهم بحوزته 270 قرصا من عقار التامول المخدر في وقائع منفصلة على مستوى مراكز المحافظة.

وكان مدير أمن قنا اللواء صلاح الدين حسان قد تلقى إخطارا بضبط مزارع يدعى”أحمد.م.أ.م” 42 عاما مقيم بمركز دشنا وبحوزته بندقية آلية بخزينتها 5 طلقات، وعاطل يدعى “مصطفى.ن.ع.ا” 30 عاما مقيم بمركز قوص وبحوزته بندقية خرطوش بروحين وعامل يدعى “عز.ع.أ” 28 عاما مقيم بمركز نقادة وبحوزته بندقية خرطوش وعامل بمركز نجع حمادي يدعى”الضبع.م.ا.ع” 73 عاما وبحوزته بندقية خرطوش.

كما تم ضبط موظف بمركز قفط يدعى “عبد الوهاب.م.ح” 54 عاما وبحوزته بندقية خرطوش ومندوب تسويق بمركز فرشوط يدعى “رمزي.م.ف”45 عاما وبحوزته 2 مسدس ماركة ريسك وضبط عامل يدعى”شاذلي.ع.ه.م” 24 عاما مقيم مدينة العمال بدائرة قسم قنا وبحوزته 270 قرصا من عقار التامول المخدر و200 جنيه وبمواجهته أقر بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ من متحصلات البيع, وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال جميع المتهمين فيما تولت النيابة العامة التحقيق.