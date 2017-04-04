واشنطن - أ ش أ

قال رئيس الوزراء شريف إسماعيل إن الإدارة الأمريكية الجديدة تتيح فرصة لحلفائها حول العالم للتعلم من الماضي وإيجاد طرق جديدة لعالم أكثر أمنا وازدهارا.

وأضاف إسماعيل في مقال للرأي نشرته صحيفة (ذا هيل) الأمريكية أن “مصر ودولا معتدلة أخرى في العالم العربي تطلب بإلحاح انخراط الإدارة الأمريكية الجديدة في منطقتنا من أجل بناء اقتصادات ومجتمعات أقوى وأكثر مرونة، وأن تتصدى لتمدد رقعة التطرف والإرهاب والعنف الذي جلب الكثير من المعاناة للإنسانية”.

وأشار إسماعيل إلى أن هذا الطلب سيوجهه الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى البيت الأبيض خلال اجتماعه مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب.

ولفت إسماعيل إلى أن “تراجع القيادة الأمريكية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في السنوات الأخيرة قد تزامن مع صعود نجم تنظيم (داعش) الإرهابي واشتعال الصراعات في كل من ليبيا واليمن والسودان والصومال، وقد دعا ترامب إلى استراتيجية جديدة لهزيمة داعش، ونحن نشاطره هذه الرؤية وضرورة القيام بذلك”.

ونبه إسماعيل إلى أن “الفوز في ساحة المعركة لن يكون كافيا; إذ يتعين علينا أيضا البدء في إعادة تأهيل الملايين من الناس الذين تأثروا بالإرهاب والفوضى, وكذلك تعزيز مؤسسات الحكومة والاقتصادات والمجتمعات التي يمكن أن تخدمهم”.

ورأى إسماعيل إلى أن الاستراتيجية الشاملة للتصدي للإرهاب وتعزيز السلام والرخاء في العالم العربي ترتكز على أربعة عناصر مستقلة ولكنها مرتبطة ببعضها البعض، وكلها تتطلب من أمريكا العمل مع مصر ودول عربية أخرى معتدلة في المنطقة.