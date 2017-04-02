أخبار مصر

أجري الحوار سماء المنياوي واسماء فاروق ..

الاعلام سلاح ذو حدين يمكن ان يهدم ويمكن ان يبني.

كان هذا محور الحديث في موقع اخبار مصر مع الضيف الاعلامي حسام الدين الامير في حوار مباشر الاثنين 3 ابريل 2017.

وقد تناول الحوار المحاور التالية:

كيفية تناول الاعلام للقضايا التي تمس المجتمع .

المرأة ودورها في المجتمع.

صورة المرأة في الاعلام.

الرئيس المتحدث الرسمي للدولة.

التحرش واتهام فتاة الزقازيق.

برامج التوك شو واختيار الضيوف.

الاعلام وتيران وصنافير.

الاعلام الممول والموجه.

اعلام الشعب .. ماسبيرو.

اعلام التواصل الاجتماعي.

مصداقية الاخبار.

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