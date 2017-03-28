القاهرة - أ ش أ

أفتتح وزير الثقافة حلمي النمنم, مساء اليوم /الثلاثاء/ مسرح السلام بالقصر العيني, بعد إعادة ترميمه.

وشهد الوزير العرض المسرحي ”قواعد العشق 40” بحضور خالد جلال, رئيس قطاع الإنتاج الثقافي, والمخرج إسماعيل مختار, رئيس البيت الفني للمسرح, والفنان أشرف طلبة, مدير المسرح الحديث.

يذكر أن مسرح السلام بشارع قصر العيني, من بين مسارح الدولة التابعة للبيت الفني للمسرح, ويفتح أبوابه مجددا للجمهور, بعد حوالى عام من الإغلاق, بعدما أسدل ستاره مطلع العام الماضي بسبب ترميمات تتعلق باشتراطات الحماية المدنية.

ويبلغ عدد مسارح الدولة 13 مسرحا في القاهرة والإسكندرية وهي المسرح القومي, مسرح السلام, المسرح الكوميدي (العائم الكبير), مسرح الطليعة, مسرح الشباب (العائم الصغير), مسرح الغد, مسرح الحديقة الدولية, المسرح القومي للطفل (متروبول), مسرح القاهرة للعرائس, مسرح الساحة ميدان, مسرح أوبرا ملك, مسرح ليسيه الحرية بالإسكندرية, ومسرح بيرم التونسي بالإسكندرية.

يذكر أن العرض المسرحي ”قواعد العشق 40” مأخوذ عن رواية للكاتبة اليف شافاق, دراماتورج وإشراف علي الكتابة رشا عبد المنعم, وشارك في الكتابة ياسمين إمام, خيري الفخراني, بطولة “بهاء ثروت, فوزية, عزت زين, دينا أحمد, هاني عبد الحي, محمد عبد

الرشيد, إيهاب بكير, هشام علي, المطربة أميرة أبو زيد, والمنشد سمير عزمي, بمشاركة فرقة المولوية العربية, وموسيقى وألحان محمد حسني, ديكور مصطفى حامد, إضاءة إبراهيم الفرن, وأزياء مها عبد الرحمن, إخراج عادل حسان.