جنيف - أ ش أ

حذرت الأمم المتحدة من أن ثلث محافظات اليمن الـ 22 على شفير المجاعة فيما يعاني 60% من سكان البلد الغارق في الحرب من الجوع.

وقالت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي في الأمم المتحدة بيتينا لوشر – في تصريحات أوردتها قناة “سكاي نيوز” الإخبارية اليوم السبت في جنيف – “نخشى كثيرا أن يكون اليمن موشكا على مجاعة”، لافتة إلى أن “سبع محافظات من 22 تشهد حالة طوارئ من الدرجة الرابعة، أي أقل بدرجة من إعلان حالة المجاعة”.

وأشارت المتحدثة إلى أن البرنامج يوفر الغذاء لنحو سبعة ملايين نسمة شهريا في اليمن، وهو أقل من نصف العدد الذي يعاني الجوع والبالغ 17 مليونا، معربة عن قلقها لأن القتال مستمر وغالبا ما يتعذر تشغيل الموانئ فيما يتم تفجير الجسور ويتعذر على الشاحنات التوجه إلى المناطق.

ورغم الجهود الدولية الحثيثة لتقديم المساعدات الإنسانية إلى المتضررين في اليمن، فإن الحرب تحد من وصول هذه المساعدات، في ظل سطوة ميليشيات الحوثي على المنافذ الرئيسية المؤدية للمتضررين من المدنيين.

يذكر أن اليمن يشهد تدهورا كبيرا في أمنه الغذائي مع تصاعد الحرب التي تمزقه منذ عامين.