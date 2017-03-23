أخبار مصر

حوار: أيمن عدلـــي

هالة حربي

تصوير:

محمد اللو

الدعم الفني

أحمد حسام

قال السفير الدكتور محمد بدر الدين زايد مساعد وزير الخارجية الأسبق ورئيس هيئة الأستعلامات ان التعليم هو الركيزة الأساسية التي يجب الإعتماد عليها في بناء الوطن قادر علي مواجهة ومواكبه العالم من حوله ولذلك يجب إعادة منظومة التعليم الحالية لتواكب التطور .

وأوضح السفير فى حوار له على موقع”اخبار مصر” www.egynews.net ان الشباب قادر علي قياده الدولة ولكن نحتاج الي اعادة منظومة التعليم وبناء كوادر يمكن الاعتماد عليها في قيادة المؤسسات .

كما أكد محمد بدر الدين أنه يجب تغير الخطاب الديني لمواجهه الارهاب والتطرف الفكري وانقاذ الشباب من الافكار المتطرفة للمنظمات الأرهابية التي تستخدم وسائل الاتصال والتكنولوجيا الحديثة في التأثير والسيطرة علي فكر الشباب وبالتالي العمل على ضم هولاء لللتنظمات الإرهابية.

وفيما يخص بما يجري بالشارع المصري الأن من تدهور للقيم والمبادئ اكد بدر الدين ان المصريين لم تنهار قيمهم وهى مازلت بخير فالمصريين لديهم أحساس عميق بالواطنية يخرج في التوقيت المناسب كما حدث فى 25 يناير و30 يونيو.

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