واشنطن أ ش أ

أعلنت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي اعترضت مساء اليوم الاثنين, صاروخا باليستيا أطلقته الميليشيات الحوثية من مدينة صنعاء اليمنية باتجاه مدينة جازان السعودية.

و نقلت قناة ” العربية ` الحدث” الفضائية عن وسائل إعلام رسمية في المملكة قولها إنه تم اعتراض الصاروخ وتدميره دون أية أضرار, وأن قوات التحالف الجوية بادرت في الحال باستهداف موقع الإطلاق.