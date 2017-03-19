القاهرة-اخبار مصر

تقدمت اللجنة القانونية باتحاد الكرة، برئاسة المستشار حسين حلمى، اليوم الأحد، باستشكالين إلى محكمة القضاء الإدارى على الحكمين الصادرين لعمر هريدى وماجدة محمود، المرشحين السابقين لعضوية اتحاد الكرة، بحل المجلس الحالى برئاسة هانى أبو ريدة.

وقضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، بقبول الدعوى المقامة من عمر هريدى المحامى، والمرشح لعضوية مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم السابق، ووقف تنفيذ إعلان نتيجة انتخابات اتحاد الكرة التى أجريت 30 أغسطس الماضى، وأمرت بحل مجلس الجبلاية.