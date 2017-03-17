القاهرة - أ ش أ

قررت المملكة العربية السعودية تصحيح أوضاع مخالفي نظامي الإقامة والعمل, والمتمثل في الحج والعمرة المعروف باسم “البصمة”, فضلا عن الذين عليهم بلاغات هروب, وتمكينهم من مغادرة المملكة دون أية غرامات أو رسوم مترتبة علي المخالفين المغادرين من تلقاء أنفسهم , وذلك بدءا من بعد غد الأحد ولمدة 90 يوما.

أكد ذلك وكيل وزارة العمل السعودية لخدمات العملاء والعلاقات العمالية عدنان عبد الله النعيم, للمستشار العمالي بمكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية بالرياض حسام طلبة, مشيرا إلي أنه يمكن للمغادرين للمملكة العودة في أي وقت لاحق سواء للحج أو للعمرة أو للعمل وفقا للقوانين المعمول بها في هذا الصدد.

وتلقى وزير القوي العاملة محمد سعفان, تقريرا بذلك من المستشار, أشار خلاله إلى أنه تصحيح أوضاع المخالفين تقضي بإعفاء المخالفين لنظام الإقامة والعمل وأمن الحدود المغادرين من تلقاء أنفسهم من الآثار المترتبة على بصمة “مرحل”, والإعفاء من الرسوم والغرامات المترتبة عليهم خلال المهلة والمحددة بتسعين يوما من تاريخ بداية المهلة, مما يستوجب إنهاء إجراءات مغادرتهم طبقا لعدة خطوات.

وقال المستشار العمالي إن الخطوات تتمثل في التأكد من عدم وجود قيود أمنية على المخالف قبل إنهاء إجراءاته, ويكون إنهاء إجراءات متأخري المغادرة بتأشيرات “الحج والعمرة والزيارة بجميع أنواعها” عن طريق المنافذ مباشرةk على نظام الحدود باستخدام صلاحية تسديد مغادرة تأشيرة منتهية للتحقق من البصمة عشرياk للتأكد من عدم وجود قيود أمنية تمنع مغادرته.

كما تتضمن الخطوات أن يكون إنهاء جميع إجراءات المخالفين المستفيدين من الحملة ممن لديه رقم إقامة أو رقم حدود “تأشيرة عمل” أو بلاغ هروب أو متسلل”, بمراجعة إدارات الوافدين بالمناطق والمحافظات على نظام الوافدين المطور واستخراج بيان سفر ثم مغادرتهم عن طريق المنافذ.

وتمتد الخطوات لتشمل آلية تسجيل المخالفين المستفيدين “رقم إقامة أو رقم حدود “تأشيرة عمل” أو بلاغ هروب أو متسلل” على نظام الوافدين المطور تكون على النحو التالي:-

– يتم التحقق العشري بالبصمة للتأكد من عدم وجود أية ملاحظة تمنعه من استكمال الإجراء.

– يتم تسجيل معاملة للمخالف إنشاء رقم موقوف وإضافة مخالفة (حملة عام 1438هجرية).

– يتم اختيار شاشة عرض لجنة.

– يتم تسجيل قرار للمخالف وتحديد نوع العقوبة (ترحيل فقط)

– إصدار قرار اللجنة.

– يتم إصدار العفو من آثار بصمة مرحل من خلال شاشة اللجنة التنفيذية (الشاشة الرئيسية )

– اللجنة الإدارية – اللجنة التنفيذية) ويتم إدخال رقم العفو الخاص بالحملة ( 59278).

– يتم إصدار بيان سفر للمستفيدين من المهلة على نظام الوافدين المطور.