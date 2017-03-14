اخبار مصر - حموده كامل

أعلن المهندس مصطفي فهمي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، عن موعد إجراء القرعة العلنية اليدوية لتخصيص 140 مقبرة جاهزة، و5 آلاف قطعة أرض مقبرة للمسلمين، و1500 قطعة أرض مقبرة للمسيحيين، لقاطني مدن: القاهرة الجديدة، والشروق، والعبور، لمن تقدموا طبقاً للإعلانات المنشورة بتاريخ (20، 21)/8/2016، موضحاً أنه سيتم غداً الأربعاء 15/3/2017، إجراء القرعة للمقابر الجاهزة للمسلمين، وقطع أراضى المقابر للمسيحيين، وسيتم بعد غد الخميس 16/3/2017، إجراء القرعة لقطع أراضى المقابر للمسلمين، وذلك فى تمام الساعة 12 ظهراً.

وأوضح المهندس مصطفي فهمي: على العملاء الحضور ابتداء من الساعة 10 صباحاً بمركز شباب التجمع الخامس، بمدينة القاهرة الجديدة، وسيتم غلق الأبواب فى الساعة 12 ظهراً، للبدء فى إجراء القرعة العلنية، مضيفاً أنه سيتم السماح للحاجزين فقط بحضور القرعة العلنية بموجب إيصال السداد.