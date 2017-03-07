الأقصر - أ ش أ

استقبل مطار الأقصر الدولي مساء الاثنين رحلة مصر للطيران القادمة مباشر من مطار هيثرو بالندن على متنها 140 سائحا في زيارة للمناطق الأثرية والسياحية بالبر الغربي والشرقي بالأقصر.

وقال أحمد عبداللطيف مدير محطة مصر للطيران بمطار الأقصر الدولي إن رحلة مصر للطيران رقم (762) وصلت مساء الاثنين، قادمة من مطار هيثرو بالندن، وعلى متنها 140 سائحا إنجليزيا في زيارة للمناطق الأثرية والسياحية بالبر الغربي والشرقي بالمحافظة، مشيرا إلى انتظام رحلة مصر للطيران في الجدول الأسبوعي، حيث تقلع من مطار الأقصر الدولي الساعة الحادية صباحا، وتعود مساء إلى مطار الأقصر الدولي في نفس اليوم الإثنين من كل أسبوع، وعلى متنها سائحين إنجليز لزيارة المناطق الأثرية والسياحية بالبريين الغربي والشرقي.

وأكد أن مكتب مصر للطيران بالأقصر يشهد تدفقا سياحيا من جميع الجنسيات العالمية لزيارة المناطق الاثرية والسياحية بالمحافظة.