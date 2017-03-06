القاهرة - أ ش أ

أكدت اللجنة الوطنية المعنية بالازمة الليبية ، أن الحل السياسي التوافقي المبني على الاتفاق السياسي الليبي هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية بشكل يحفظ حرمة الدم الليبي,ويصون مقدرات الشعب.

وأعربت اللجنة في بيان اليوم الاثنين عن تقديرها لتجاوب كل المؤسسات الوطنية الليبية مع جهود التسوية, وخاصة الاجتماعات التي يعقدها كل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا هذا الأسبوع لتسمية ممثليهم في اللجنة المشتركة التي سبق الاتفاق على تشكيلها في الاجتماعات التي عقدت مؤخرا في القاهرة.

وشددت اللجنة على أن أمام الليبيين فرصة تاريخية لامتلاك زمام المبادرة والذهاب إلى طاولة الحوار وصولا إلى توافق ليبي يقطع الطريق على محاولات التدخل الخارجي في شئون البلاد ويرفع المعاناة عن الشعب الليبي العريق.

كما أعربت عن تطلعها لمواصلة عملها لدعم جهود اللجنة المشتركة فور تشكيلها, وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتوصل إلى حل توافقي يرتضيه الشعب الليبي, وينهى الأزمة الحالية, ويفتح الباب أمام مرحلة يسودها الأمن والاستقرار في ليبيا.

وكانت اللجنة الوطنية المعنية بالأزمة الليبية قد اجتمعت لمناقشة آخر تطورات الأوضاع في ليبيا وجهود استئناف الحوار بين الليبيين, في إطار الجهود المصرية لدعم التسوية السياسية في ليبيا.