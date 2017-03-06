اللجنة الوطنية المعنية بالأزمة الليبية تناقش جهود استئناف الحوار
القاهرة - أ ش أ
أكدت اللجنة الوطنية المعنية بالازمة الليبية ، أن الحل السياسي التوافقي المبني على الاتفاق السياسي الليبي هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية بشكل يحفظ حرمة الدم الليبي,ويصون مقدرات الشعب.
وأعربت اللجنة في بيان اليوم الاثنين عن تقديرها لتجاوب كل المؤسسات الوطنية الليبية مع جهود التسوية, وخاصة الاجتماعات التي يعقدها كل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا هذا الأسبوع لتسمية ممثليهم في اللجنة المشتركة التي سبق الاتفاق على تشكيلها في الاجتماعات التي عقدت مؤخرا في القاهرة.
وشددت اللجنة على أن أمام الليبيين فرصة تاريخية لامتلاك زمام المبادرة والذهاب إلى طاولة الحوار وصولا إلى توافق ليبي يقطع الطريق على محاولات التدخل الخارجي في شئون البلاد ويرفع المعاناة عن الشعب الليبي العريق.
كما أعربت عن تطلعها لمواصلة عملها لدعم جهود اللجنة المشتركة فور تشكيلها, وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتوصل إلى حل توافقي يرتضيه الشعب الليبي, وينهى الأزمة الحالية, ويفتح الباب أمام مرحلة يسودها الأمن والاستقرار في ليبيا.
وكانت اللجنة الوطنية المعنية بالأزمة الليبية قد اجتمعت لمناقشة آخر تطورات الأوضاع في ليبيا وجهود استئناف الحوار بين الليبيين, في إطار الجهود المصرية لدعم التسوية السياسية في ليبيا.
بعد التحية لحضراتكم لارساء سلام وإستقرار دائم في ليبيا ولسرعة احراز استقرار لا أعلم ما توصلو له ربما وضعوا دستور فإن لم يوضع فليقوموا بعمله يكون دستور توافقي يرضي به الأطراف التي تعيش في ليبيا ويقيمو به العدل فغياب العدل دائما يولد مشاكل.
يساوي بين القبائل في الحقوق.
لو اتفقوا علي انهم يتعاونوا في حل مشاكل الدولة ونهوضها معا فهذا يخلق جو من الألفة والقدرة علي حل المشاكل بسهولة مهما كانت صعبة فالتعاون قوة للدولة والفرقة ضعف.
نقطة اخري ممكن لو ليبيا تحتاجها إقامة دولة المؤسسات أي أن يكون داخل كل مؤسسه او وزارة مثبت بها عناصر نجاح كل قطاع في الأشياء الثابته وبها أخصائين متنوعين من الليبين علي اعلي درجات علمية متاحة في كل مجال بحيث يعالجو أي مشاكل تطرأ علي أسس علمية دقيقة فتنجح الدولة في كل مجالتها.وشكرا جزيلا لحضراتكم.