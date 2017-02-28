القاهرة - أ ش أ

ذكر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم إن مجلس المحافظين بحث خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء, برئاسة رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل بحث تنفيذ مشروعات مشتركة بالتعاون مع وزارتي التنمية المحلية والتخطيط .

موضحا أنه تم الموافقة على التوسع في إنشاء مدارس للمتفوقين خلال عام وهي مشروعات لن تكلف موازنة الدولة شيء والتكاليف ستكون بتمويل من المجتمع المدني و الجمعيات.

وأضاف الدكتور طارق شوقي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر مجلس الوزراء أن المدارس الجديد ستكون صديقة للبيئة وتأخذ الشكل المعماري للمحافظة .

موضحا أنه سيكون أكبر مكتبة في العالم بالمقارنة بمكتبة الكونجرس على سبيل المثال أنه يشمل شتى أنواع المعرفة من طب وهندسة وغيرها.