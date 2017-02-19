القاهرة -أ ش أ

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزا صعبا على المقاولون العرب بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد باستاد السلام الجديد ضمن مبارايات الأسبوع ال` 19 من الدوري المصري الممتاز.

واستطاع الثنائي عماد متعب ومؤمن زكريا أن يسجلا هدفي الأهلي خلال المباراة بعد دقائق قليلة من دخولهما إلى ملعب المباراة كبديلين في الدقيقتين 75 و 80 على التوالي.

ولعب الأهلي ضاغطا في الشوط الأول لتسجيل هدف مبكرولكن أضاع لاعبوه العديد من الفرص السهلة أمام مرمى المقاولون العربوكاد سعد سمير أن يتقدم للأهلي في الدقائق

الأخيرة من الشوط الأول بعدما وجد الكرة أمامه في مواجهة المرمى من ركنيةولكن صوبها قوية مرت بجانب القائم الأيسر قبل أن ينهي الحكم النصف الأول من اللقاء.

وفي الشوط الثانيدفع حسام البدري المدير الفني للأهلي بمؤمن زكريا بدلا عن صالح جمعةوبعدها دخل عمرو جمال إلى الملعب بدلا من ميدو جابر لزيادة كثافة الهجوم

الأحمر في منطقة الجزاء.

وفور دخوله إلى أرض الملعب بدلا من وليد سليماننجح عماد متعب في تسجيل الهدف الأول للأهلي مع اللمسة الأولى له في اللقاء في الدقيقة 75بعدما تلقى كرة عرضية

من أجايي ليحولها برأسه في أقصى الزاوية اليمنى لحارس المقاولون معلنا عن تقدم الأهلي.

وفي الدقيقة 80استغل مؤمن زكريا خطأ دفاعي فادح ليتقدم بالكرة مراوغا حارس المقاولون ليصبح أمام المرمى خاليا مضيفا الهدف الثاني للأهلي بسهولة لتنتهي المباراة

بفوز الأهلي 2 / صفر.

وبهذا الفوزارتفع رصيد الأهلي إلى 49 نقطة ليتربع منفردا على صدارة جدول الترتيببينما تجمد رصيد المقاولون عند 24 نقطة في المركز العاشر.