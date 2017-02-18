بنغازي - أ ش أ

أكد المشير خليفة حفتر قائد القوات المسلحة الليبية ان علاقة ليبيا بمصر ليس كعلاقة الدول الأخرى ، وان مصر وقفت مع ليبيا وساندت الشعب الليبي في أزمته منذ البداية.

وأشار المشير حفتر في لقاء ببرنامج “بتوقيت القاهرة” الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني على فضائية “أون لايف” الليلة – إلى أن مصر وقفت سياسيا أيضا مع ليبيا في المحافل الدولية كافة مؤكدا أن مثل هذه المواقف ليس غريبة على مصر مع ليبيا وشعبها.

وأردف قائلا: “لو ما قدمته مصر لنا ما كنا نستطيع أن نقف على أرجلنا مرة أخرى”, مؤكدا أن العلاقات المصرية – الليبية تاريخية وقديمة.

وأشار المشير حفتر أن ما يقوم به الجيش الليبي ضد تنظيم الإخوان الإرهابي وأعوانه من الجماعات الإرهابية الأخرى شئ بسيط بالنسبة لما قام به الجيش المصري في مصر منذ البداية ضد هذا التنظيم الإرهابي.

وقال المشير حفتر, إن الجيش المصري أفشل خطط الإخوان في مصر وليبيا, مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وقف بقوة وفي الوقت المناسب ضد تنظيم الإخوان الإرهابي.

وأكد أن الإخوان ركزوا في معركتهم على استهداف كل من له صلة بالقوات المسلحة الليبية, مشيرا إلى قيامهم باغتيال العديد من رجال الجيش الليبي والشرطة والقضاء.

وأشار المشير خليفة حفتر قائد القوات المسلحة الليبية, إلى أن الشعب الليبي هب وطالب بضرورة القضاء على الإخوان وأعوانهم من الإرهابيين وجمع أسلحتهم وكل ما لديهم

لمحاربتهم , مؤكدا أن صور القتلى والجرحى من أبناء الشعب الليبي على يد تنظيم الإخوان وأعوانهم حرك كل المشاعر لدى الليبين وذلك من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه من ليبيا

وشعبها.

وأتهم حفتر, تركيا بقيادة الرئيس رجب أرودغان بالاستمرار في تمويل الإرهابين في ليبيا, مؤكدا أن تركيا سترجع عن هذا التمويل رغم أنفها بسبب انتصارات الجيش الليبي علي هذه الجماعات الإرهابية.

وشدد أن الإرهابين الذين يتواجدون الأن في طرابلس سيدفعون ثمنا باهظا أكثر من الثمن الذي دفعته الجماعات الإرهابية في بنغازي, مطالبا هذه الجماعات في طرابلس بأخذ

العبر من المجموعات التي تم القضاء عليها في بنغازي.

وأكد قائد القوات المسلحة الليبية, أن هدف الجيش هو القضاء على الجماعات الإرهابية وأرسلها إلى تركيا في توابيت, مشيرا إلى أن الجيش الليبي أفشل المخطط التركي في

نشر المزيد من الإرهابيين في ليبيا.