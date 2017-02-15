أخبارمصر- سماء المنياوي

انطلقت في سماء الانترنت أول بث اذاعي مخصص للترويج للسياحة العلاجية والاستشفاء البيئي في مصر.

وأوضح الدكتور عبد العاطي المناعي رئيس مجلس امناء المؤسسة المصرية للسياحة والعلاجية والاستشفاء البيئي ان الراديو يعد أول بوابة لتسويق السياحة العلاجية في مصر.

وأضاف في تصريح خاص لموقع أخبار مصر انه يتم بث البرامج باللغات العربية والانجليزية والفرنسية بالاضافة الى لغة “الهوسا” التي تعد اللغة الام لدول افريقيا.

واعرب المناعي عن امله ان يسهم هذا المشروع في تطوير منظومة السياحة العلاجية التي بدأتها مصر مؤخرا للاستفادة من مقومات هذا الجانب السياحي الذي تم اهماله لسنوات عدة.