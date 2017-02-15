أخبار مصر - سماء المنياوى

شاركت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة اليوم الثلاثاء فى الاجتماع التشاورى حول” مبادرة تعزيز القيم والأخلاق فى المجتمع المصرى” ، والذى عقد فى مشيخة الأزهر الشريف، تحت رعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف و بحضور ومشاركة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية و بطريرك الكرازة المرقسية ، وعدد من الوزراء والمفكرين والإعلاميين والفنانين والرياضيين.

وتوجهت الدكتورة مايا مرسى بالشكر الى فضيلة الامام الاكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر و قداسة البابا تواضروس على الدعوة للإجتماع ، معربة عن فخرها وتقديرها لاجتماع اليوم تحت رعاية قامتين رفيعتين فى المجتمع فى خطوة تاريخية لاستعادة منظومة القيم والاخلاق خاصة بين الشباب الذى يعد مستقبل مصر ، مؤكدة أن الاجتماع استهدف مناقشة سبل استعادة القيم المجتمعية والأخلاق والتماسك الاجتماعى فى المجتمع المصرى خاصة بين فئة الشباب، وذلك بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات المعنية، بوضع خطة عمل تتولى من خلالها كل جهة تنفيذ ما يخصها من هذه الخطط.

كما أكدت الدكتورة مايا مرسى ان المرأة هى المحرك الرئيسي للقيم والاخلاق ، حيث انها المسئولة عن تربية النشء داخل الاسرة من خلال غرس الاخلاق الحميدة و قيم الانتماء والتسامح ونبذ العنف والتطرف ، مشددة على أن دعم المرأة واحترامها والنهوض بأوضاعها هو نهوض بالمجتمع ككل ، مشيرة الى أن هذا الهدف يتطلب تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة من اجل رفعة الوطن.

كما اگدت رئيسة المجلس أهمية دور الاعلام والتعليم فى تغيير فكر وثقافة المجتمع ، مؤكدة دور الدولة فى الاهتمام بالمنظومة الاعلامية ووضع السياسات التى من شأنها بث القيم والاخلاق الحميدة واحترام دور المرأة وتسليط الضوء على النماذج الناجحة والمبادرات الرائدة بالمجتمع ، فضلا عن أهمية التعليم فى غرس قيم العمل والانتماء والوطنية ومعالجة السلوكيات المنحرفة ، مشددة على أن هذا الهدف لن يتحقق دون وجود مدرس مؤهل بكافة القدرات والامكانيات التى تجعل منه قدوة حسنة ونموذج يحتذى به للاجيال القادمة .

وتقديرا منه للمرأة ودورها فى المجتمع ودورها الاصيل فى تعزيز القيم والاخلاق فى النشء ، أعلن فضيلة الامام الاكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر اعتزام مؤسسة الازهر الشريف عقد مؤتمر عالمى حول التحديات التى تواجه المراة ، وسوف يتضمن المؤتمر ايضا الاعلان عن وثيقة الازهر لحقوق المرأة .

كما أكد فى كلمته إن مبادرة تعزيز القيم والأخلاق، هى تجسيد لفكرة مشتركة مع البابا تواضروس والتى تهدف للاستقرار والقيم.

مضيفا أن شباب مصر هو شباب ينتمى لبلد له تاريخ حضارى ضارب فى جذور الأزمان، ودعا مختلف الرموز الوطنية الى عدم التهوين من الموروث الحضارى لشباب مصر

فيما أكد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية أن بداية تعزيز القيم والاخلاق في المجتمع تكمن في الأسرة وان تعزيز القيم والاخلاق في المجتمع يعتمد على الاسلوب الامثل في التعامل مع الطفل ، مشيرا الى ان احترام ورعاية المرأة سبب هام في تعزيز القيم والاخلاق في المجتمع وانه يجب احترام وتقليد رموز البطولة الوطنية في كل مكان في مصر.