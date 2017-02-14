تونس - أ ش أ

استقبل رئيس الجمهورية التونسية الباجي قائد السبسي، اليوم الثلاثاء، بقصر قرطاج نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني عبد الملك عبد الجليل المخلافي.

وأطلع عبد الملك المخلافي, بهذه المناسبة, رئيس تونس على تطورات الأوضاع في اليمن والتحسن الملحوظ الذي تشهده البلاد من خلال عودة الأمن والاستقرار التدريجي بفضل الجهود المبذولة خصوصا من جانب التحالف العربي لمساعدة الحكومة الشرعية على بسط نفوذها, مجددا تمسك بلاده بالمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والمقررات الأممية ذات الصلة.

ونوه نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني بموقف تونس الداعم والمساند للحكومة الشرعية في اليمن, مؤكدا أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بما يعود بالخير والمنفعة على البلدين.

من جانبه, تطرق رئيس الجمهورية إلى العلاقات العريقة التي تجمع تونس واليمن وأكد على وقوف تونس ودعمها للحكومة الشرعية, معربا عن أمله في أن يتمكن الشعب اليمني من تجاوز أزمته الراهنة في أسرع وقت ممكن.

وأكد السبسي انفتاح تونس على كل ما من شأنه أن يخدم ويعزز علاقات التعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين.