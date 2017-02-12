اخبار مصر- سماء المنياوي

أعلن المجلس القومي للسكان عن انخفاض المواليد خلال عام 2016 بعدد ٨٥٣٨٧ ألف مولود ، مقارنة ب ٧٧٠٠٠ مولود في نهاية ٢٠١٥ وهذا بفضل الجهود المتواصلة للمجلس بشراكة الوزارات التنفيذية المعنية بتنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان 2015/2030 .

وفي بيان صادرة المجلس القومي للسكان اليوم الاحد يشير الدكتور طارق توفيق، مقرر المجلس إلى الاهتمام بالمراقبة والمتابعة المستمرة للزيادة العددية للسكان، والارتقاء بخصائصهم في كل المحافظات.

وأكد مقرر السكان علي أن المجلس يطبق اللامركزية في تنفيذ الخطط السكانية في المحافظات، وأن لكل محافظة خطة تلبي احتياجاتها وخصائصها الديموجرافية،

وشدد على ان المجلس يتعاون حاليا مع وزارة التخطيط ووزارات أخرى في إنشاء مرصد قومي للسكان، يكفل لمتخذي القرار سرعة البت في الخطط السكانية، ويعكس مدي نجاحها على أرض الواقع في المحافظات المختلفة.

وفي نفس السياق، أكدت الدكتورة مايسة شوقي نائب وزير الصحة والسكان، أن مجلس السكان يسير بخطي سريعة في تنفيذ استراتيجية السكان بدءا من أول يوليو ٢٠١٦، والأن جاري تنفيذ الخطة القومية لرفع الوعي الصحي والمجتمعي، والتي تهدف إلى زيادة الطلب علي خدمات تنظيم الأسرة، وتدعو المجتمع لتبني مفهوم “طفلين كفاية”.

وشددت على أهمية إيجاد آلية تتيح إلزام الوزارات بتنفيذ تكليفاتها في استراتيجية السكان، وسرعة التواصل وتوفير البيانات المطلوبة، وكذلك ضمان عرض تقرير السكان علي مجلس الوزراء بصفة منتظمة.