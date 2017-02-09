اخبار مصر

أجرى الحوار: أيمن عدلــــــي

هالة حربي

الدعم الفني

أحمد حازم

أجرى موقع “أخبار مصر” www.egynews.net حواراً شاملاً مع الدكتور محمد غانم أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس والدكتور سيد بحيري المحامي ومستشار التحكيم الدولي حول الأسباب الحقيقة لإنتشار ظاهرة الطلاق بالنسب التى تهدد إستقرار الأسر وبالتالي إستقرار الدولة وهو ما حذر منه العديد من قادة الفكر والرأي في مصر.

وشمل الحوار على المحاور التالية:

– أسباب الزلزال الذي أصاب الأسر المصرية في الفترة الأخيرة وزادت نسب الطلاق؟

– دور الأسر في حماية أبناءهم من الطلاق؟

– الفهم الخاطئ لمبدأ المساواه من قبل المرأة المصرية والرجل المصري والاشتراطات المبالغ بها في الــ”حقوقط مع التغاضي عن الواجباب؟

– إنتشار ظاهرة الخلع بعد تقنينها حتى أصبحت موضة وبهذا تتخلص الزوجة من الزوج عند أقرب مشكلة؟

– هل ساهم السوشيال ميديا في إنتشار الطلاق؟

– دور الإعلام في مواجهة هذه الظاهرة؟

– عدم الرضا والطموحات الزائدة في الطلاق؟