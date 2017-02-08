أخبار مصر- نهى حمودة

اكد المهندس فادي الغيطاني مصمم الديكور في لقاء لبرنامج صباح الخير يامصر ان اللجوء الى مهندس الديكور احيانا يصبح ضرورة للحصول على نتيجة افضل وذكر ان مكل انسان لديه لمحة فنية تختلف من شخص الى اخر على حسب القدرات والبيئة المحيطة به

وذكر ان ترتيب الغرفة هو ابسط انواع الديكور واوضح ان مهندس الديكور افضل شخص يمكنه تطبيق الافكار في الشقة وبتكلفة اقل لافتا الى ان المهندس يشعر بالفراغات اكثر وبالمكان بسبب دراسته وذكر انه في حال تصميم مطعم لابد من دراسة مساحته وطريقة توزيع الاماكن واضافة نوع من الخصوصية للمضيف بالاضافة الى اعطاء قيمة للمكان

واشار الى كل لون له تردد مع العين وهناك الوان تصل الى الشبكية اسرع من الوان خرى مثل الاحمر وهناك الوان يمكن استخدامها بتكنيك معين للايحاء بالراحة مثل الوان الباستيل والكافيه والبيج اما غرف الاطفال فيستحب الالوان الهادئة ويمكن عمل ركن في الغرفة توحي بالنشاط مثل الازرق

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