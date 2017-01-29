القاهرة - اخبار مصر

لقي طفل مصرعه غرقا داخل فندق بمدينة الواحات، وأمر اللواء هشام العراقي مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، بإخطار النيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء محمود خليل نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، قد تلقى اخطارا بمصرع طفل داخل فندق بالواحات، وقرر والد الطفل (تاجر أغذية) أمام العميد عبدالوهاب شعراوي رئيس مباحث قطاع اكتوبر، أن نجله كان بصحبته في الفندق، وأثناء توقفهما بجوار حمام السباحة انزلقت قدمه ولقي مصرعه غرقًا.

وتبين صحة رواية الوالد للعميد رشدي همام مفتش مباحث اكتوبر، من تقرير الصحة وأخطرت النيابة للتحقيق.