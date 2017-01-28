أخبارمصر- شيرين حسين

أطلق وزير القوي العاملة محمد سعفان رابط جديد خاص بتسجيل بيانات راغبي العمل من ذوى القدرات الخاصة “المعاقين” فضلا عن صفحة للتواصل الاجتماعى على الفيس بوك وذلك بالموقع الرسمي للوزارة.

جاء ذلك بناء علي الاتفاق الذى وعد به الوزير خلال لقائه مؤخرا مع ممثلى ذوى الاعاقة والذى تم فيه على أن يكون لذوى الإعاقة رابط على الموقع الالكترونى للوزارة، لتسجيل البيانات الخاصة براغبى العمل منهم.

وصرح الوزير إن المسجلين بقاعدة البيانات من ذوي القدرات منذ إنشاء الصفحة قبل الإطلاق الرسمي إلي اليوم السبت بلغ حوالي 750 شخصا مشيرا إلي أن المشتركين بصفحة الفيس بوك بلغ 400 شخص، مشيرا إلي أن المسجلين علي قاعدة البيانات سيتم توجيههم إلي الوطائف المتاحة لكل مديرية بالمحافظات وفقا لنوع الإعاقة والمؤهل الدراسي والسن .

وتابع “سعفان” أنه أصدر توجيهاته للمسئولين بإدارة المعلومات بالوزارة لإنشاء صفحة مماثلة للمرأة بالتعاون مع سكرتارية المرأة والطفل بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر بحيث تكون متاحة علي الموقع قبل عقد مؤتمر المرأة العاملة في 9 مارس المقبل .