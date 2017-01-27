بالصور..السيسي يعبر النهر الخالد متجها لمقر مؤتمر الشباب بأسوان
القاهرة - أخبار مصر
اصطحب الرئيس عبد الفتاح السيسي مجموعة من الشباب المشاركين في مؤتمر الشباب الذي يعقد اليوم وغدا في اسوان ، مستقلين مركبا عبر النيل متوجهين الي مقر انعقاد المؤتمر الذي ينطلق بعد قليل.
وقد ازدانت السفينة التي يستقلها الرئيس السيسي ومجموعة الشباب والسفن الأخري المرافقة بأعلام مصر ، وعزفت فرق من أسوان الموسيقي والأغاني المميزة لهذه الرقعة الغالية من ارض مصر.
واستعرض الرئيس السيسي ومعه شباب المرافقين منظر النيل البديع وما يحيطه من خضرة وخير علي ضفتيه.
شكرا للتلفزيون المصرى كان مشهد رائع اليوم ومنذ جوله الرئيس فى شوارع اسوان بالحنطور وهذا وحده اعلان ودعايه لاتقدر بثمن عن جمال السياحه فى اسوان …ارجو اعاده نشر الفيديو حتى يتم تداوله عالميا ونفتخر بذلك
شكرا لكم