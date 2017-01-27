القاهرة - أخبار مصر

اصطحب الرئيس عبد الفتاح السيسي مجموعة من الشباب المشاركين في مؤتمر الشباب الذي يعقد اليوم وغدا في اسوان ، مستقلين مركبا عبر النيل متوجهين الي مقر انعقاد المؤتمر الذي ينطلق بعد قليل.

وقد ازدانت السفينة التي يستقلها الرئيس السيسي ومجموعة الشباب والسفن الأخري المرافقة بأعلام مصر ، وعزفت فرق من أسوان الموسيقي والأغاني المميزة لهذه الرقعة الغالية من ارض مصر.

واستعرض الرئيس السيسي ومعه شباب المرافقين منظر النيل البديع وما يحيطه من خضرة وخير علي ضفتيه.

