القاهرة-اخبار مصر

أسفرت حملة نفذتها إدارة الرقابة التجارية بمديرية تموين البحيرة برئاسة العقيد وجدى الصيرفى عن تحرير المحضر رقم 1695 جنح مركز حوش عيسى ضد تاجر غلال لجمعه وإحتكاره 30180 كجم أرز شعير لتحقيق هامش ربح غير مشروع من خلال إستغلال تعطش السوق لهذه السلعة الحيوية.

كما تم تحرير المحضر رقم 1439 جنح مركز كفر الدوار ضد تاجر غلال ضبط بمخزنه 8500 كجم أرز شعير لتحقيق هامش ربح غير مشروع وتم تحرير المحضر رقم 1440 جنح مركز كفر الدوار ضد تاجر غلال لتجميعه وإحتكاره بمخزنه 20000 كجم أرز شعير

من جانبه شدد الدكتور محمد سلطان المحافظ بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالاشتراطات التموينية والصحية الخاصة بالسلع ومطابقاتها للمواصفات وردع المخالفين والحفاظ على صحة المواطنين .