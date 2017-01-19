القاهرة - أ ش أ

أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن الوزارة تولي اهتماماً خاصاً بالمرأة، لما لها من دور أساسي وفعال في المجتمع، مشدداً على أن حقوق المرأة في العمل وتوفير فرص لائقة لها يعد من أولويات الفترة الحالية.

وأشار الوزير – خلال مناقشاته حول مؤتمر المرأة العاملة تحت عنوان “أد التحدي” والمزمع إقامته 9 مارس – الى أن نسبة بطالة المرأة تتعدى الـ 25%، مشدداً على ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية لحل تلك الأزمة.

وأكد سعفان أن العام الحالي، الذي أطلق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي “عام المرأة”، يجب أن يشهد تغييراً إيجابياً في تفعيل دورها وتوفير فرص عمل تسهم في تنظيم حياتها الأسرية.