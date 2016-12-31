القاهرة - أ ش أ

تبدأ وزارة القوى العاملة بعد غد الإثنين وحتى 12 يناير المقبل،قبول طلبات الدفعة الأولي من الراغبين في التدريب من الشباب مجانا،بشركة (شلمبرجير) على المهن المتعلقة بنشاط الخدمات البترولية بداية من أعمال استكشاف البترول وحفر الآبار وحتى إنتاج النفط أو الغاز من الآبار،وسوف يمنح المتدرب مكافأة مالية 1300 جنيه لمدة شهر مدة التدريب،فضلا عن 1000 جنيه بدل إقامة للمغتربين من خارج محافظات القاهرة الكبرى.

وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان إنه يشترط في المتقدم للتدريب أن يكون حاصلا علي دبلوم المدارس الفنية الصناعية (نظام 3 و5 سنوات)،وخريجي الجامعات الفنية الصناعية والجامعة العمالية دفعات 2014 و2015 و2016،فضلا عن طلبة السنوات النهائية.

كما يشترط في المتقدم أن يكون حاصلا علي تقدير جيد كحد أدني، وتأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها،مع الإلمام باللغة الإنجليزية ،والسن لا يزيد 25 سنة.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم إجراء البرنامج التدريبي بمراكز التدريب ومواقع عمل شركة شلمبرجير،والتأمين علي جميع المتدربين من أخطار الوفاة أوالعجز الكلي أو الجزئي أوالإصابة،وسوف يمنح المتدرب بعد اجتياز الدورة شهادة معتمدة من الوزارة والشركة،وشهادة قياس مستوي المهارة وترخيص مزاولة الحرفة.

وأوضح”سعفان”،أن الطلبات تقدم باليد أو بالبريد المسجل،بها السيرة الذاتية بما لا تزيد عن صفحة واحدة،وصورة من شهادة التخرج،وذلك بمقر وزارة القوي العاملة 3 شارع يوسف عباس – مدينة نصر- من الساعة التاسعة صباحا وحتي الثانية بعد الظهر خلال الفترة المشار إليها عدا يومي الجمعة والسبت ولن تقبل أية طلبات غير مستوفاه للشروط.