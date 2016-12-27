القاهرة ـ أ ش أ

بحث أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، في لقائه مع الرئيس إسماعيل حسن جيلة رئيس جمهورية جيبوتي آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة العربية، خاصة ما يتعلق بتطورات القضية الفلسطينية وكيفية التعامل مع الأزمات في كل من سوريا وليبيا واليمن.

جاء ذلك خلال لقاء ابو الغيط برئيس جمهورية جيبوتي والذي يقوم حالياً بزيارة إلى القاهرة.

وصرح الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر حول اخر المستجدات مؤكدا أن الرئيس “جيلة” أكد خلال اللقاء دعم جيبوتي الكامل للأمين العام في أدائه لمهام منصبه، وأيضاً في جهوده الرامية لتنشيط دور الجامعة العربية في التعامل مع القضايا العربية ذات الأولوية.

في حين حرص الأمين العام على التأكيد بدوره على إيجابية الدور الذي تلعبه جيبوتي في إطار منظومة العمل العربي المشترك، وتطلعه لأن يقوم بزيارة إلى جيبوتي خلال الفترة القريبة المقبلة في إطار الزيارات الدورية التي يقوم بها إلى مختلف الدول العربية منذ بدء توليه مهام منصبه.