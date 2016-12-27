القاهرة-اخبار مصر

وافق المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة على تقديم دعم مالى بقيمة 850 ألف جنيه لعدد 134 مركز شباب من 17 محافظة هى الفيوم والمنيا و أسيوط و سوهاج وأسوان والأقصر والدقهلية والشرقية والغربية والمنوفية والقاهرة والجيزة والقليوبية وكفر الشيخ والبحيرة ودمياط والإسماعيلية .

وتستهدف الوزارة تكثيف الأنشطة التى تقدمها تلك المراكز للنشء والشباب من قرى ومدن مصر وخاصة مع قرب بدء إجازة منتصف العام الدراسى وإقبال العديد من النشء والشباب لممارسة مختلف الأنشطة الرياضية والشبابية بمراكز الشباب.